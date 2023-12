Nieznany numer +48506637299 atakuje. Ostrzegamy

Kolejny nieznany numer oszukuje Polaków. Oszuści prawdopodobnie podszywają się pod InPost.

Kolejny nieznany numer jest częścią ataku na Polaków. Tym razem numer pochodzi z Polski.

Paczka zatrzymana? Nie, to zasadzka

Na polskie numery telefonów rozesłane zostały SMS-y z informacją o utrudnieniach w dostarczeniu paczki. SMS informuje, że paczka została zatrzymana z powodu… no właśnie: braku numeru ulicy. Czytając pobieżnie treść można się nie zorientować, że to bzdura – w końcu ulice w Polsce mają przeważnie nazwy, a numery zarezerwowane są raczej dla domów i mieszkań. Dla uważnych to sygnał, że SMS nie został wysłany przez prawdziwą firmę kurierską.

Niemniej informacja o zatrzymanej przesyłce może podnieść ciśnienie, gdy istnieje ryzyko, że czyjś prezent gwiazdkowy nie dojedzie na czas. Jako że sezon na zakupy internetowe trwa w najlepsze, oszuści nie mogli sobie wymarzyć lepszego momentu na atak tego typu.

W SMS-ie znajduje się odnośnik do strony, na której można rzekomo uzupełnić dane, co umożliwi dostarczenie przesyłki. To z pewnością formularz udający stronę InPostu, służący do wyłudzania danych osobowych Polaków. Piszę „z pewnością”, ponieważ tym razem nie udało mi się tego sprawdzić – strona nie odpowiada. To jedna z tych nielicznych sytuacji, gdy niedziałająca strona może kogoś uratować.

Warto zwrócić uwagę, że tym razem SMS przyszedł z polskiego numeru z kierunkowym +48. Na początku tygodnia informowaliśmy i podobnej akcji cyberprzestępców, z tym że SMS-y były rozsyłane z numeru zagranicznego. Niewykluczone, że stoi za nimi ta sama grupa oszustów. Sugeruje to podobieństwo linków wysyłanych do ofiar. Wartu tu zauważyć, że za drugim razem w nazwie firmy kurierskiej umieszczony został błąd – dodatkowe „o”. To kolejny sposób, by odsiać osoby uważne i polować na te, które mogą nie zauważyć pułapki do samego końca.

Na koniec przypomnę, że nie należy otwierać odnośników z takich SMS-ów. Najlepiej wiadomości tego typu ignorować i usuwać.

