Ogólnopolska awaria. Pacjenci mogą mieć problem

Doszło do ogólnopolskiej awarii systemy pacjent.gov.pl. Dla pacjentów może to oznaczać utrudnienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:52
Ogólnopolska awaria. Pacjenci mogą mieć problem

RMF FM donosi o ogólnopolskiej awarii systemu pacjent.gov.pl, do której doszło w poniedziałek (15 września) nad ranem. Dobra informacja jest taka, że udało się już zlokalizować awarię. Z informacji wynika, że powinna zostać usunięta do godziny 10:00.

Z powodu usterki nie jest możliwe między innymi zapisać się na szczepienie nowym preparatem przeciwko koronawirusowi, które miały ruszyć dzisiaj nad ranem.

Image
telepolis
pacjent.gov.pl awaria pacjent.gov.pl
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: RMF24