Ogólnopolska awaria. Pacjenci mogą mieć problem
Doszło do ogólnopolskiej awarii systemy pacjent.gov.pl. Dla pacjentów może to oznaczać utrudnienia.
RMF FM donosi o ogólnopolskiej awarii systemu pacjent.gov.pl, do której doszło w poniedziałek (15 września) nad ranem. Dobra informacja jest taka, że udało się już zlokalizować awarię. Z informacji wynika, że powinna zostać usunięta do godziny 10:00.
Z powodu usterki nie jest możliwe między innymi zapisać się na szczepienie nowym preparatem przeciwko koronawirusowi, które miały ruszyć dzisiaj nad ranem.
