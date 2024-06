WhatsApp z ciekawą nowością. Pozwoli łatwiej planować

WhatsApp wprowadza kolejną nowość. Tym razem dotyczy ona czatów grupowych.

W zeszłym miesiącu WhatsApp zapowiedział nową funkcję. Mowa o wydarzeniach, które można dodawać na czatach grupowych. Jednak do tej pory była ona dostępna tylko na tych kanałach, które oznaczone były jako Społeczności. Wkrótce pojawi się u wszystkich.

WhatsApp dodaje wydarzenia

Możliwość dodawania wydarzeń wkrótce powinna pojawić się na wszystkich czatach grupowych, a nie tylko na Społecznościach. Wydarzenie będzie mógł dodać każdy uczestnik kanału, a reszta będzie mogła na to ogłoszenie odpowiedzieć, np. deklarując swoją obecność. Natomiast zmiany do wydarzenia będzie mógł wprowadzić tylko jego założyciel.

Może to być łatwy sposób na zaplanowanie spotkania ze znajomymi lub rodziną, bez konieczności korzystania z dodatkowych rozwiązań. Co ważne, wydarzenia są tak samo szyfrowane, jak pozostałe wiadomości, więc nie ma powodów do obaw.

Na razie wydarzenia na czatach grupowych dostępne są tylko wersji beta aplikacji WhatsApp, a konkretnie w wersji oznaczonej jako 2.24.14.9, i to nie u wszystkich jej użytkowników. Jednak firma Meta przyzwyczaiła nas, że szybko wprowadza nowości do swojego komunikatora, więc to tylko kwestia czasu, aby zobaczymy nową funkcję na swoich smartfonach.

