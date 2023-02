WhatsApp dostanie ważną nowość. Na pewno ją polubisz

WhatsApp dostanie nowość, która przyda się przy wysyłaniu zdjęć. W końcu odbiorcy będą mogli zobaczyć wszystkie szczegóły.

WhatsApp zachowa szczegóły na zdjęciach

WhatsApp dorobi się możliwości wysyłania zdjęć w pełnej rozdzielczości, bez zmiany rozmiaru i kompresji. To oznacza, że będziesz mieć możliwość dzielenia się wszystkimi szczegółami fotografowanych scen, jeśli tylko zechcesz. Wysyłając, będziesz mieć wybór, czy zdjęcie zostanie skompresowane, by zajmowało mniej miejsca, czy zostanie wysłane w oryginalnej jakości. To ustawienie będzie nadpisywać domyślny stopień kompresji zdjęć, który można wybrać w ustawieniach aplikacji.

Portal WABetaInfo pokazuje, jak będzie wyglądać interfejs wysyłania zdjęcia po zmianach w desktopowej wersji komunikatora. W menu pojawi się kolejny przełącznik, pozwalający wybrać jakość standardową (czyli zdjęcie skompresowane) oraz HD, czyli oryginalną. Analogiczny przełącznik znajduje się w wersji testowej aplikacji mobilnej dla Androida.

Wybór jakości wysyłanego zdjęcia jest w przygotowaniu na Androidzie i na desktopie. W aplikacji mobilnej pojawił się w wersji beta 2.23.2.11, wydanej pod koniec stycznia. Jak widać, wersja desktopowa komunikatora nie zostanie w tyle. Nie wiemy jeszcze, kiedy możliwość wysyłania zdjęć w pełnej rozdzielczości trafi do szerokiego grona odbiorców. Oczywiście, jeśli wolisz oszczędzać miejsce i przesłane dane, wciąż będziesz mieć możliwość przesyłania zdjęć skompresowanych.

