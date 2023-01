WhatsApp pozwoli gadać z samym sobą. Wbrew pozorom to ma sens

Najnowsza wersja aplikacji WhatsApp otrzymała przydatną funkcję, z której skorzystać mogą wszyscy użytkownicy. Momentami może być zbawienna.

WhatsApp to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Uczciwie trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach jest dodatkowo mocno rozwijany przez firmę Meta. Niemal co miesiąc słyszymy o nowych funkcjach i możliwościach appki. Nie inaczej jest tym razem. Najnowsza funkcja może okazać się bardzo przydatna.

W WhatsApp możesz pisać do siebie

W najnowszej wersji WhatsAppa możliwe jest pisanie do samego siebie. Możecie się zastanawiać — ale po co? Odpowiedź jest bardzo prosta, np. w formie szybkich notatek lub aby zapisać sobie jakiś linki, zdjęcie czy filmy na przyszłość. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozmawiać z samym sobą, w końcu warto pogadać czasami z kimś mądrym.

Co ważne, wiadomości wysyłane do samego lub samej siebie w pełni synchronizują się na wszystkich urządzeniach. Oznacza to, że WhatsAppa możesz uruchomić na tablecie lub komputerze (w aplikacji i w wersji webowej), aby widzieć wszystkie wiadomości. Dzięki temu nowa funkcja może być szczególnie przydatna.

Możliwość pisania do samego siebie w aplikacji WhatsApp nie jest żadną rewolucją i nikt chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wiele konkurencyjnych rozwiązań oferuje to od dawna. Jednak dla zagorzałych użytkowników WhatsAppa może to być bardzo ciekawa i przydatna możliwość, którą zawsze lepiej mieć niż nie.

Zobacz: WhatsApp ma prawo w nosie. Kary płacić też nie zamierza

Zobacz: Thermomix i inne mają pod górkę. Ważna zmiana w prawie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Adam Hoglund / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge