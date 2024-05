WhatsApp jak Facebook. Ta zmiana już z nami zostanie

Nowa sekcja ze zmianami statusu pojawiła się pierwszy raz w lutym. Już wiemy, że zostanie z nami na dłużej i dostaną ją wszyscy użytkownicy. Na razie jest dostępna dla licznych testerów, którzy mają dostęp do bety WhatsAppa dla Androida z Google Play. Została na stałe włączona w wersji 2.24.10.10 aplikacji.

Zobacz: WhatsApp z nową funkcją. Będzie zupełnie jak Facebook

Nowy widok zmian statusów dostanie więcej miejsca na statusy multimedialne. Zamiast małego kółka, będzie to spory prostokąt, wyświetlający relację. Będzie więc zupełnie jak na Facebooku. Domyślamy się, że po dotknięciu statusu multimedialnego będzie można obejrzeć go na pełnym ekranie, a także łatwo zacząć rozmowę i skomentować treść.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.10.10: what's new?



WhatsApp is rolling out a fresh interface for the status updates tray, and it's available to some beta testers!

Some users might get the same feature by installing the previous update.https://t.co/7xZNlpFiBw pic.twitter.com/UhpzqK6PLb