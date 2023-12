WhatsApp zyska ważną nowość. Skorzystasz w przeglądarce

WhatsApp ułatwi życie tym, którzy korzystają z niego na komputerze. Ważna czynność zostanie ułatwiona.

WhatsApp Web w wersji testowej ma możliwość aktualizowania statusu bez potrzeby przesyłania plików na smartfon. Wszystkie media można będzie publikować bezpośrednio w przeglądarce.

WhatsApp rozwija obsługę na wielu urządzeniach

Efemeryczne statusy są dostępne dla użytkowników WhatsAppa od 2020 roku. Korzystanie z nich wymaga jednak sięgania po główny smartfon, na którym zarejestrowane jest konto. Tylko tam można ten status zmienić i dodać do niego multimedia.

Tam i w wersji testowej WhatsAppa dla przeglądarki. Niestety jeszcze nie wiemy kiedy funkcja będzie dostępna dla wszystkich. To zapewne kwestia kilku tygodni, jeśli testy pójdą pomyślnie. W przeglądarce będzie można zmienić swój „opis” oraz dodać zdjęcie bądź film, które znikną po określonym czasie.

Zmiana statusu znajdzie się w tej samej sekcji, w której aktualnie można je oglądać. Trzeba bowiem wiedzieć, że przeglądanie statusów jest możliwe w przeglądarce od dawna – po prostu nie można ich zmienić.

Zmiana statusu nadchodzi tuż po uruchomieniu możliwości łączenia urządzeń (linked device).Dowolna przeglądarka na dowolnym komputerze, tablecie i smartfonie daje użytkownikowi dostęp do jego konta.

To umożliwia aplikacji działanie w sposób zupełnie niezależny od platformy, a użytkownicy nie muszą pędzić po smartfon, by przeczytać wiadomość. To również koniec szaleństw z przenoszeniem plików na telefon, by je komuś przekazać i niesamowite ułatwienie dla prowadzących obsługę klienta za pośrednictwem WhatsAppa.

