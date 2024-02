WhatsApp z nową funkcją. Będzie zupełnie jak Facebook

WhatsApp dostanie funkcje, dzięki którym łatwiej będzie być na bieżąco. To gratka nie tylko dla czytających kanały.

WhatsApp w ostatnich miesiącach skupił się na rozwijaniu kanałów, ale to nie oznacza, że nie dostaniemy bardziej ogólnych nowości. WhatsApp dla Androida zyska niebawem zupełnie nową kartę aktualizacji. Będą tam elegancko zaprezentowane nowe statusy kontaktów i obserwowanych kanałów. To umożliwi łatwe przeglądanie, by żadna informacja nie została przegapiona.

WhatsApp i nowa karta statusu

Aktualnie karta statusu WhatsAppa zawiera okrągłe awatary znajomych. By sprawdzić status, trzeba dotknąć każdego z nich z osobna. Ten model nie sprawdza się przy aktualnych możliwościach komunikatora. WhatsApp został uzbrojony w możliwość zamieszczenia statusu w postaci filmu, podobnie jak Facebook pozwala na publikację relacji. WhatsApp umożliwił też umieszczanie w statusie publikacji z kanałów. Jednak oglądanie wszystkich po kolei na WhatsAppie to droga przez mękę.

Nowa karta statusów zarezerwuje znacznie więcej miejsca na aktualizacje w postaci relacjopodobnej. Zamiast kółka będzie tam widoczna cała miniatura relacji. Zrzuty ekranu z WABetaInfo pokazują porównanie. Widać tu tylko nowy status użytkownika aplikacji, ale statusy znajomych powinny pojawić się obok – tak samo, jak ma to miejsce na Facebooku. Zakładamy, że dotknięcie miniatury pozwoli obejrzeć status na pełnym ekranie.

Ponadto na tej samej karcie znajdą się świeże informacje z innych źródeł, jak na przykład ostatnia publikacja na kanale. Tym samym zostało mniej miejsca na aktualizacje z kanałów i wiadomości od znajomych, ale to prawdopodobnie żaden problem dla większości użytkowników. Coraz większą wagę przywiązujemy do materiałów graficznych.

Eksperci z portalu WABetaInfo znaleźli nową kartę statusu w wersji testowej 2.24.4.23 WhatsAppa dla Androida. Nie mamy niestety informacji, kiedy trafi do stabilnej wersji komunikatora i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.

Źródło zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo