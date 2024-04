WhatsApp doczekał się długo wyczekiwanej funkcji. Koniecznie włącz

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Korzystają z niego miliony użytkowników. Część z nich właśnie dostała dostęp do nowej, niezwykle przydatnej i bardzo wygodniej funkcji.

Firma Meta ogłosiła, że WhatsApp w wersji na iOS w końcu obsługuje PassKey. Co to oznacza? Do aplikacji możecie się zalogować, używając systemowego uwierzytelniania, np. poprzez Face IC, Touch ID lub PIN-em. Do tej pory użytkownicy aplikacji na urządzeniach Apple musieli logować się za pomocą kodów SMS lub aplikacji z kodami weryfikacyjnymi.

passkeys are rolling out now on iOS 🔑 a more secure (and easier!) way to log back in with Face ID, Touch ID, or your passcode



here are some reasons you should set it up 👇