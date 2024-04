WhatsApp ułatwi życie. Wprowadza większy porządek

WhatsApp pracuje nad nową funkcją. Tym razem chodzi o wprowadzenie większego porządku w aplikacji.

WhatsApp nieustannie pracuje nad nowymi funkcjami w aplikacji. W ostatnim czasie dodano do komunikatora między innymi nowe zakładki, dzięki którym łatwiej utrzymać porządek na długiej liście kontaktów i czatów grupowych. Wkrótce może pojawić się jeszcze jedna nowość, która poprawi doświadczenie korzystania z appki.

Nowość w WhatsApp

Tym razem w wersji beta WhatsAppa zauważono możliwość dodawania kontaktów i czatów grupowych do listy ulubionych. Dzięki temu znalezienie tych najważniejszych ma być łatwiejsze. Przyda się to przede wszystkim osobom, które bardzo intensywnie używają komunikatora i mają w nim wiele osobnych rozmów.

Z informacji serwisu WABetaInfo wynika, że po dodaniu czatu lub kontaktu do ulubionych, ten pojawi się w nowej zakładce. Na razie nowość jest w fazie testów, ale nie jest to żadna skomplikowana funkcja, więc jest szansa, że szybko zostanie wprowadzona do stabilnej wersji aplikacji.

Zobacz: WhatsApp. Udostępnianie plików offline coraz bliżej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo