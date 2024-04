WhatsApp. Udostępnianie plików offline coraz bliżej

WhatsApp dostanie własny system udostępniania plików. To alternatywa dla Quick Share i podobnych rozwiązań.

Już od stycznia wiemy, że WhatsApp będzie miał możliwość wysyłania plików osobom w pobliżu. Funkcja ta ma nazywać się „People nearby“, czyli ludzie w pobliżu. Brzmi jak szukanie nowych znajomych, co może być mylące. Mamy świeże informacje na temat nowości w najpopularniejszym komunikatorze świata.

WhatsApp i ludzie w pobliżu

Możliwość udostępniania plików osobom w pobliżu jest coraz bliżej końca. W wersji 2.24.9.22 WhatsAppa beta dla Androida można już zobaczyć interfejs aplikacji w tym trybie.

Dzięki temu wiemy, że nowa funkcja będzie wymagała do działania dostępu do multimediów na smartfonie (oczywiste), wyszukiwania urządzeń w sieci lokalnej oraz określania relatywnej pozycji między urządzeniami. Dwa ostatnie uprawnienia pozwolą po pierwsze na połączenie się z innym urządzeniem w celu przesłania plików oraz na określenie „kto jest kim”. Myślę, że możemy tu liczyć też na atrakcyjną animację z relatywnymi pozycjami potencjalnych odbiorców plików.

Powyższe zrzuty ekranu pokazują, że przynajmniej graficzna strona wymiany plików offline jest już opracowana. Niestety to, co ma znaleźć się „pod maską”, jeszcze nie zostało włączone na smartfonach testerów. Musimy więc jeszcze trochę poczekać na informacje o szczegółach działania i wydajności tej funkcji. Niemniej to znak, że zbliża się jej pełne wdrożenie.

