YouTube Music przejmie obowiązki innej aplikacji. Skorzystasz?

Wiemy jak ma wyglądać przyszłość YouTube Music. Będzie to platforma do muzyki i do podcastów.

Google zamierza zamknąć usługę Google Podcasts. Treści tego typu jednak nie przepadną, bo funkcję aplikacji do podcastów przejmie YouTube Music. I tak wielu podcasterów udostępnia swoje treści również jako filmy, więc czemu nie? YouTube już teraz zachęca autorów podcastów do udostępnienia całego katalogu na platformie, najlepiej od pierwszego odcinka.

YouTube Music przyjmie podcasty

Dla słuchaczy, którzy korzystali z Google Podcasts, przygotowany zostanie znajomy interfejs aplikacji w YouTube Music. Będzie można słuchać w tle, z wyłączonym ekranem smartfonu czy tabletu, a także oglądając dołączone materiały wizualne i pobierać materiały do odtwarzania offline. YouTube Music zapewnia tu sporą elastyczność. W planach jest też integracja z Android Auto i różne sposoby sortowania playlist.

Kolejnym plusem korzystania z YouTube Music do podcastów mają być rekomendacje dostarczane przez rozbudowany system YouTube’a. Nie jest on idealny, ale mimo wszystko pozwala słuchaczom odkryć nowe treści, a twórcom dotrzeć do nowych odbiorców. Pomagają w tym takie funkcje jak proponowanie materiałów do obejrzenia w następnej kolejności.

Warto też wiedzieć, że do YouTube Music można dodać własny kanał RSS z kolejnymi odcinkami. YouTube Music na razie nie ma własnych kanałów RSS, by udostępniać odcinki dla innych odtwarzaczy. Ta funkcja jest w planach. Czekamy też na powiadomienia o nowych odcinkach podcastów i oznaczanie odcinków przesłuchanych.

Co ważne, nie trzeba będzie płacić abonamentu, by słuchać podcastów.

Podcasty na YouTube Music będą miały też stronę wizualną, a więc animacje, ujęcia albo nagranie „gadającej głowy”, które wyróżniają tę platformę na tle konkurencji. przedstawiciele YouTube’a mówią, że to treści, dla których patrzenie jest opcjonalne. I rzeczywiście, wielu treści doskonale się słucha, ale też świetnie się je ogląda. Jeśli jednak oderwiesz wzrok, nie zgubisz wątku ani nie przegapisz ważnych informacji.

Koniec końców, YouTube Music ma być jedyną aplikacją, jakiej będziesz potrzebować do słuchania… czegokolwiek. Jeśli interesują Cię detale, posłuchaj poniższej rozmowy, w której pracownicy YouTube Music opisali nachodzące zmiany i wizję, jaka im przyświeca.

