Czy WhatsApp podsłuchuje? Nie ma już wątpliwości

WhatsApp na każdym kroku przekonuje, że jest komunikatorem niezwykle bezpiecznym, usilnie akcentując m.in. wykorzystanie szyfrowania end-to-end. Tym większa była rysa na honorze firmy, gdy pracownik Twittera, Foad Dabiri, odkrył, że komunikator bez konkretnego powodu uzyskuje dostęp do mikrofonu jego smartfonu.

Oliwy do ognia dolał sam Elon Musk, który stwierdził dosłownie, że „WhatsApp nie można ufać” i lawina ruszyła. Włodarze komunikatora nie mogli dłużej milczeć.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV