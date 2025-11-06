Tinder sam znajdzie drugą połówkę, ale to cyrograf z diabłem

"Chemistry" czyli selekcja oparta na AI

Tinder ruszył ochoczo do testowania nowej funkcji, którą wyróżnia przede wszystkim to, że została ona oparta na sztucznej inteligencji. Jej zadanie jest proste, a jednocześnie bardzo interesujące. Uczy się zainteresowań oraz osobowości użytkownika, analizując jego zdjęcia z rolki aparatu.

Sztuczna inteligencja podsunie nam kandydatów

Firma Match Group, spółka matka aplikacji randkowej, opisała ją w najnowszym raporcie jako interaktywną funkcję dopasowywania, która ma na celu zwalczanie "zmęczenia przesuwaniem". Dzięki niej nie będziemy czuli znużenia podczas selekcji kandydatów w aplikacji. Po dokonaniu analizy, zostanie nam bowiem wyświetlona mniejsza, aczkolwiek bardziej kompatybilna, liczba potencjalnych "drugich połówek".

Oczywiście, że jest pewne "ale"

Musimy wiedzieć jednak, że aplikacja "Chemistry" wymaga zgody użytkownika na dostęp do zdjęć z rolki aparatu. Ale to nie wszystko, została zaprogramowana w taki sposób, że będzie także zadawała "interaktywne pytania", aby lepiej poznać użytkowników. Firma twierdzi, że jest to ich główny filar nadchodzącego produktu Tinder w 2026 roku. Funkcja ta jest już dostępna dla użytkowników z Nowej Zelandii i Australii, a w nadchodzących miesiącach ma także poszerzyć swój zasięg o inne kraje.