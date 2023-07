WhatsApp z małą, ale cenną zmianą. Przyda się chyba każdemu

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na rynku. Żeby utrzymać taki stan rzeczy, platforma stale jest rozwijana przez twórców, którzy w ostatnim czasie mocno skupili się na poprawie interfejsu. Ostatnio beta testerzy zauważyli, że pasek nawigacji znalazł się na dole, a teraz już wiemy dlaczego. Okazuje się, że w przyszłości pojawią się opcje filtrowania rozmów.

To nie tak, że w obecnej chwili opcji filtrowania w komunikatorze w ogóle nie ma. Możemy wybrać, by aplikacja pokazała tylko nieodczytane konwersacje. Zawsze można też po prostu wpisać imię rozmówcy w wyszukiwarkę. Jednak już wkrótce twórcy pójdą o krok dalej i opcje filtrowania będą o wiele bardziej zaawansowane.

Jak wyjawia portal WABetaInfo, WhatsApp naprawdę pracuje nad nowym narzędziem do zarządzania listą czatów, umożliwiając użytkownikom łatwe filtrowanie rozmów. W obecnej chwili twórcy mają pomysł na trzy główne filtry, choć nie jest wykluczone, że w momencie premiery funkcji, tych będzie o wiele więcej. Filtry te obejmują opcje organizowania czatów na podstawie nieprzeczytanych wiadomości, rozmów osobistych i czatów biznesowych. Od razu rzuca się w oczy brak możliwości wybrania wyłącznie czatów grupowych.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.14.17: what's new?



WhatsApp is working on a feature to filter conversations right within the chat list, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/xXZHQf1CZK pic.twitter.com/JZiINeXE2j