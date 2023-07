Netia kusi trójpakiem. Jest o połowę taniej

Netia stworzyła promocyjny trójpak dla małych i średnich firm – symetryczny dostęp do internetu wraz z usługą firewall oraz rozwiązaniem Netia WIFI aż 50 proc. taniej przez cały okres umowy.

Pierwszy składnik trójpaka, czyli Netia BDI, to symetryczny, światłowodowy dostęp do internetu, w którym operator gwarantuje przepływność, niezawodność i wysokie SLA. Usługa zapewnia elastyczne, niemal nieograniczone zwiększanie pasma nawet do 100 Gbps.

Z kolei usługa Netia Cloud Firewall zapewnia ochronę sieci LAN klientów m.in. przed złośliwym oprogramowaniem czy próbami włamania. Usługa umożliwia też kontrolę dostępu do wybranych aplikacji dla pracowników, blokowanie dostępu do określonych stron internetowych, a nawet filtrowanie ruchu internetowego z określonych krajów.

Trzecia część promocyjnej oferty, Netia WIFI, to usługa, która zapewnia bezprzewodowy dostęp do internetu przez Wi-Fi. Klient może ustawić dla swoich pracowników i gości dostęp tzw. swobodny – goście mogą korzystać z dostępu natychmiast po wybraniu sieci Wi-Fi klienta i akceptacji regulaminu dostępu do usługi – lub warunkowy, w którym goście mogą korzystać z dostępu do internetu po przejściu przez portal ustawiony przez klienta, np. strona logowania, ankieta czy reklama.

W skład oferty Netia WIFI wchodzi też platforma marketingowa, do której klient ma dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Daje ona możliwość reklamowania usług i produktów, przeprowadzania ankiet i ustawiania stron startowych na urządzeniach mobilnych, logujących się do sieci WIFI.

W przypadku jednoczesnego zakupu trzech usług (Netia BDI + Netia Cloud Firewall + Netia WIFI) nowym klientom przyznawany jest 50 proc. rabat przez cały okres umowy.

Rabat w tej samej wysokości otrzymają również obecni użytkownicy Biznesowego Dostępu do Internetu Grupy Netia, którzy zdecydują się na jednoczesne dokupienie usług Netia WiFi i Netia Cloud Firewall.

Cena usługi Netia BDI jest ustalana indywidualnie po weryfikacji możliwości technicznych i potrzeb danego klienta przez specjalistów Netii. Promocja potrwa do końca września.

