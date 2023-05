Netia ulepsza swój sztandarowy produkt. Jest nowa usługa

Netia uzupełniła chmurową platformę Compute o usługę Premium Support. Dzięki niej klienci mogą przekazać rozwój i utrzymanie infrastruktury IT w ręce ekspertów operatora.

Atutem chmury Netia Compute jest to, że klienci płacą za wykorzystywane zasoby (vCPU, RAM, storage) i nie muszą się obawiać ukrytych, nieprzewidywalnych kosztów, na przykład za transfer czy przetwarzanie danych. Platforma VMware, wykorzystywana do świadczenia usługi, charakteryzuje się też dobrą wydajnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa, nad którym całodobowo czuwa zespół ekspertów. Dodatkową rękojmią bezpieczeństwa jest posiadanie przez Netię certyfikatu ISO 27001.

Środowisko sprzętowe usługi stanowi hiperkonwergentna infrastruktura HCI, zbudowana na architekturze referencyjnej Dell EMC. Całość uzupełnia oferta usług telekomunikacyjnych Grupy Netia, które odgrywają kluczową rolę przy budowie środowisk hybrydowych.

Standardowo w ramach Netia Compute klienci otrzymują dostęp do panelu, który pozwala między innymi na zarządzanie swoim Wirtualnym Data Center poprzez vCloud Director, połączony z wirtualizacją sieci VMware NSX oraz definiowanym programowo storage’m VMware vSAN. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu przedsiębiorstw, które chcą się skupić na swojej podstawowej działalności i/lub nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie ekspertów chmurowych, do Netia Compute została dodana kompleksowa usługa wsparcia administracyjnego pod nazwą Premium Support. W ramach usługi zespół certyfikowanych inżynierów firmy Oktawave (wchodzącej z skład Grupy Netia) przejmie zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów IT na platformie Netia Compute. Możliwe jest również zarządzanie bazami danych SQL.

Trudność w pozyskaniu pracowników w obszarze IT jest wciąż dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Raporty wskazują, że obok programistów, to właśnie specjaliści od infrastruktury stanowią najbardziej pożądaną przez pracodawców grupę. Dzięki usłudze Premium Support klient może odciążyć swój dział IT i przekazać pracę przy infrastrukturze naszym inżynierom.

– powiedział Adam Kowalczyk, Starszy Kierownik Produktu B2B w Netii

Zobacz: Netia wprowadza kompleksową ochronę Internetu dla firm

Zobacz: Netia poczuła wiosnę. W nowej ofercie nie płacisz przez 3 miesiące

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Netia