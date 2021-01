WhatsApp dodaje biometrię w wersji na komputery

Nowa funkcja modyfikuje nieco proces logowania do aplikacji w wersji na komputery. Tak jak dotychczas, żeby zalogować się na swoje konto uruchamiamy aplikację na komputerze - czy to w przeglądarce, czy jako natywną aplikację - ale uwierzytelnianie odbywa się z poziomu telefonu. Uruchamiamy aplikację mobilną, wybieramy pozycję WhatsApp Web i skanujemy kod QR.

I tu zaczynają się zmiany. wystarczyło to, żeby uzyskać dostęp do komunikatora na komputerze. Teraz do procesu dojdzie jeszcze jeden etap - w chwili autoryzowania komputera zostaniemy poproszeni w aplikacji mobilnej o potwierdzenie naszej tożsamości za pomocą odcisku palca lub skanu twarzy.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.



WhatsApp does not see your face or fingerprint data.



