Vivaldi staje się dostępny dla iPhone'ów i iPadów

Użytkownicy iPhone'ów oraz iPadów otrzymali dostęp do przeglądarki internetowej Vivaldi. Stało się to cztery lata po tym, jak ta aplikacja trafiła na sprzęty z Androidem.

Przeglądarka internetowa Vivaldi debiutuje w końcu na urządzeniach z systemami iOS oraz iPadOS. Narzędzie to wyróżnia się wyglądem oraz, zapewniając różne wrażenia zwykłym i zaawansowanym użytkownikom, szczyci się elastycznością i wszechstronnością.

Podobnie jak w wersji na Androida, po uruchomieniu Vivaldi na iOS wita nas ekranem szybkiego wybierania. Można umieścić na nim wszystkie swoje ulubione witryny internetowe, zorganizowane w taki sposób, jak chce tego użytkownik. Po uruchomieniu przeglądarki są one dostępne po jednym dotknięciu.

Panele znajdują się w lewym dolnym rogu aplikacji i umożliwiają użytkownikom szybki dostęp do przydatnych narzędzi, takich jak zakładki, historia, notatki, lista lektur czy pliki do pobrania. Przełącznik kart w prawym dolnym rogu umożliwia użytkownikom dostęp do zwykłych, prywatnych i zsynchronizowanych kart, a także kosza na śmieci, gdzie można znaleźć ostatnio zamknięte karty.

Karta Wyszukiwanie i przyciski umożliwiające przechodzenie w przód i w tył w historii, są na środku. Informacje można również wyszukiwać bezpośrednio na pasku adresu. Pasek kart z kartami w stylu pulpitu pomaga użytkownikom płynnie wyświetlać karty i przełączać się między nimi. Vivaldi pozwala na śledzenie otwartych kart dzięki paskowi kart.

Unikalną funkcją przeglądarki Vivaldi są Notatki. Pozwalają one zapisywać pomysły, zadania i wszystko, o czym warto pamiętać podczas surfowania po Internecie. Dodatkowo, można zaznaczyć dowolny tekst na stronie i skopiować go do Notatek. Te można synchronizować między telefonem, komputerem stacjonarnym czy samochodem, podobnie jak wszystkie inne dane przeglądania (zakładki, szybkie wybieranie, zapisane hasła, informacje autouzupełniania czy historię).

Przeglądarka Vivaldi jest teraz dostępna za darmo za pośrednictwem sklepu App Store i jest w pełni kompatybilna z urządzeniami z systemem iOS oraz iPadOS w wersji 15 lub nowszej.

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com, Vivaldi

Źródło tekstu: Vivaldi, Phone Arena