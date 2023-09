Google poszedł po rozum do głowy. Z Chrome znika irytujący element

Najnowsza wersja najpopularniejszej przeglądarki na świecie, czyli Chrome, naprawia 10 luk bezpieczeństwa. Poza tym wersja oznaczona jako 117.0.5938.132 usuwa też jedną, niezwykle irytującą funkcję.

Użytkownicy nowej wersji Google Chrome zauważyli, że z górnego paska przeglądarki zniknęła ikona "wszystkie zakładki". Do tej pory kliknięcie jej informowało o konieczności otwiercia bocznego panelu, który — nie ma co ukrywać — nie należy do ulubionych elementów internautów. Funkcja "wszystkie zakładki" zmuszała ich do korzystania z niej. Z tym już koniec.

The Side Panel in Chrome is such an annoying feature. Never liked it from the start, but now we're being forced to use it. I've never disliked a button as much as "All Bookmarks", now. It forces me to use the Side Panel, while reducing the size of the Bookmarks Bar. uuh... pic.twitter.com/cgUZL0ynSZ