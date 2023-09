Google Chrome dostanie bat na oszustów. Oto co musisz wiedzieć

Google Chrome przejdzie w najbliższym czasie kilka zmian. Przeglądarka przede wszystkim ma być jeszcze bezpieczniejsza.

Google Chrome ma już 15 lat. Przez ten czas stał się najpopularniejszą przeglądarką na świecie. Korzysta z niej zdecydowania większość użytkowników komputerów. Pisałem już o szykowanych zmianach pod kątem wyglądu Chrome'a, ale nawet ważniejsze jest to, co zmieni się w kwestii bezpieczeństwa przeglądarki.

Google Chrome będzie bezpieczniejszy

Google przygotował kilka zmian, które zostaną wprowadzone w Chrome tylko po to, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Pierwsza z nich dotyczy wtyczek do przeglądarki.

Firma z Mountain View co jakiś czas usuwa ze swojego sklepu niebezpieczne rozszerzenia. Niestety, użytkownicy, którzy z nich korzystali, nie byli o tym informowani. Teraz to się zmieni. Jeśli jakaś wtyczka zostanie usunięta z Chrome Web Store, to wszyscy jej użytkownicy dostaną stosowne powiadomienie.

Druga kwestia dotyczy niebezpiecznych stron internetowych, które często służą do ataków phishingowych. Już teraz Chrome ostrzega przed tego typu witrynami. W tym celu za każdym sprawdza listę niebezpiecznych stron. Problem polega na tym, że jest ona aktualizowana co 30-60 minut, więc skuteczność nie jest najwyższa.

Zdaniem Google'a aż 60 proc. niebezpiecznych stron do ataków phishingowych istnieje nie dłużej niż 10 minut. Dlatego wykrycie ich jest bardzo trudne. Dlatego też przeglądarka Google Chrome będzie w czasie rzeczywistym, a nie co 30-60 minut, sprawdzać listę podejrzanych witryn. Dzięki temu bezpieczeństwo przeciwko malware i phishingowi ma wzrosnąć o 25 proc.

Aktualizacja Google Chrome, która wprowadzi wszystkie te nowości, zostanie wydana w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

