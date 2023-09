Google Chrome zmieni się nie do poznania. Szykuj się na nowe

Google Chrome ma już 15 lat. Między innymi z tej okazji najpopularniejsza przeglądarka na świecie przejdzie kilka zmian. Odświeżony zostanie jej wygląd.

Google Chrome to cały czas najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. Konkurencję wyprzedza o kilka długości, bo według aktualnych statystyk korzysta z niej aż 63,56 proc. użytkowników. Wszyscy oni muszą przygotować się na mocne odświeżenie programu.

Zmiany w Google Chrome

W najbliższych tygodniach przeglądarka Chrome w wersji na komputery doczeka się mocnego odświeżenia. Google wykorzysta do tego własny język projektowania Material You. W ten sposób zmienią się między innymi ikony, które mają być bardziej czytelne.

Do tego wprowadzone zostaną nowe palety kolorów, które pojawią się na kartach i paskach narzędzi. Co więcej, możliwe będzie stworzenie kilku profilów kolorystycznych, aby szybko się między nimi przełączać. Chrome ma też lepiej współpracować z systemem operacyjnym i korzystać z jego ustawień np. trybu ciemnego.

Ale zmiana wyglądu to nie tylko nowe kolorki oraz ikony. Zmieni się też układ menu, dzięki czemu użytkownicy mają mieć łatwiejszy i szybszy dostęp do rozszerzeń, menadżera haseł, a także Translatora Google. Dokładna data wprowadzenia zmian nie jest znana. Google obiecuje, że nastąpi to w najbliższych tygodniach, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Źródło zdjęć: Evan Lorne / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google