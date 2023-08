Widzisz ten komunikat w Google Chrome? Nie zwlekaj

Google testuje nową funkcję w przeglądarce Chrome, która ma poprawić nasze bezpieczeństwo. Warto ją aktywować.

Google wprowadza w Chrome nową funkcję, na razie testowo, która ma uchronić nasze dane. Chodzi o szkodliwe rozszerzenia do przeglądarki, które stały się popularną metodą wśród oszustów.

Google Chrome kontra wtyczki malware

Niestety, często w Chrome Web Store pojawiają się rozszerzenia do przeglądarki, które mają za zadanie wyłudzać nasze dane lub na nas zarabiać. Są one promowane za pomocą reklam internetowych czy przekierowań z innych stron. Najczęściej służą do wyświetlania reklam, śledzenia naszej historii, a nawet kradzieży danych logowania.

Google zazwyczaj szybko reaguje i usuwa tego typu wtyczki. Problem polega na tym, że w błyskawicznym tempie powstają kolejne, więc jest to jak walka z wiatrakami. Google ucina jedną głowę, a na jej miejsce wyrastają dwie kolejne. Poza tym, nawet jeśli dana wtyczka zostanie usunięta z Chrome Web Store, to nie zostaje automatycznie usunięta z komputerów użytkowników.

Dlatego firma wprowadza nową funkcję w przeglądarce Chrome, która będzie ostrzegać wszystkich użytkowników, że zainstalowana przez nich wtyczka została wykryta jako szkodliwa i usunięta ze sklepu.

Funkcja na dobre zagości w przeglądarce Chrome w wersji 117, ale można ją już testować także w wydaniu 116. W tym celu wystarczy włączyć w pasku adresu wpisać "chrome://flags/#safety-check-extensions" (bez cudzysłowu) i aktywować funkcję "Extensions Module in Safety Check". Po tym konieczne będzie zresetowanie przeglądarki. Następnie warto wejść w ustawienia oraz "Prywatność i bezpieczeństwo", aby sprawdzić, czy jakaś wtyczka nie jest podejrzana.

Zobacz: Google Chrome zasypie cię aktualizacjami. Dla twojego dobra

Zobacz: Google Chrome poszedł po rozum do głowy. Wraca z ważną funkcją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: slyellow / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer