Google Chrome. W końcu menedżer haseł z prawdziwego zdarzenia

Nowa wersja Google Chrome ma zachęcić wszystkich do korzystania z menedżera haseł. Jak? Ułatwi dostęp.

Menedżer haseł Google jest obecny w Google Chrome od niepamiętnych czasów, ale znalezienie go zawsze stanowiło problem. Google w końcu ułatwi dostęp do tej funkcji, kluczowej dla naszego bezpieczeństwa.

Nowy menedżer haseł Google niebawem trafi do użytkowników Google Chrome. Google nie podał niestety konkretnej daty ani wersji przeglądarki.

Na początek, w menu z kropkami znajdzie się pozycja prowadząca do menedżera haseł. Kliknięcie tej pozycji prowadzi do strony chrome://password-manager/passwords. To zupełnie nowy element interfejsu Chrome'a, przygotowany specjalnie po to, by prezentować zapisane na koncie Google hasła.

Jeśli już tę stronę odwiedzisz, korzystając z okazji, przejrzyj swoje hasła i sprawdź, czy któreś z nich znalazło się w wycieku. Jeśli tak, koniecznie je zmień! Niebawem ta funkcja będzie dostępna także w Chromie dla iOS, możesz to zrobić też po zalogowaniu na swoje konto Google w dowolnej przeglądarce.

Na stronie z hasłami można od razu dodać nowe dane logowania. W ustawieniach zaś znalazła się funkcja szybkiego importu haseł z pliku CSV. To dobra metoda, by przenieść hasła z innego menedżera. Tylko nie zostawiaj tego pliku na widoku, a najlepiej usuń go zaraz po imporcie haseł. O ile dane w menedżerach są porządnie szyfrowane, CSV to po prostu tekst.

Wzorem konkurentów, menedżer haseł Google pozwala też dodawać krótkie notatki do danych logowania. Zostaną one zabezpieczone tak samo, jak login i hasło. Będziesz mieć do nich dostęp na wszystkich urządzeniach, gdzie korzystasz z Google Chrome, a także na Androidzie – niezależnie od tego, jaką wybierasz przeglądarkę.

Google zapowiedział też wprowadzenie biometrycznego logowania w celu odblokowania haseł. Będzie to działało podobnie do Androida – trzeba będzie przyłożyć palec do czytnika albo zeskanować twarz, by menedżer uzupełnił hasło na stronie. Na razie jednak będziemy musieli wpisywać hasło, by odblokować hasło. Chyba że korzystasz już z logowania bez hasła.

Zobacz: Google zaloguje cię bez hasła. Jest coś lepszego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Evan Lorne, Google

Źródło tekstu: Google