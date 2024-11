Vinted chce od nas numeru PESEL. Po co mu tego typu dane?

Coraz więcej osób, korzystających z Vinted proszonych jest przez serwis o podanie PESEL-u. Prośba może wydawać się na pierwszy rzut oka lekko niepokojąca. Wyjaśniamy.

Nic dziwnego, że u części użytkowników aplikacji ,prośba ta wzbudziła uzasadnione obawy. W końcu, tyle naokoło się mówi, o oszustwach z wykorzystaniem tego typu danych.

Czy podanie PESEL-u aplikacji Vinted jest bezpieczne?

Tak, prośba o podanie PESEL-u wynika z wdrożenia w Polsce unijnego prawa. Prawo to weszło w naszym kraju w życie z dniem 1 lipca 2024 roku i obliguje ono serwisy internetowe do składania raportów organom państwowym. Operatorzy cyfrowych platform muszą gromadzić, a następnie przekazywać informacje na temat sprzedawców dokonujących transakcji. Przekazanie danych popularnej platformie sprzedażowej jest całkowicie bezpieczne, a operator ma obowiązek zabezpieczenia tych danych. Oczywiście, zawsze warto sprawdzić wszelkie możliwe adresy stron, aby upewnić się, czy aby na pewno nie mamy do czynienia z próbą wyłudzenia danych przez cyberprzestępców.

Gdzie chcą od nas PESEL-u na Vinted?

Osoby, które wystawiają przedmioty na sprzedaż na Vinted, proszone są o wypełnienie formularza, w którym muszą zostawić także swój PESEL.

Po co takie przepisy?

Przepisy te mają wpłynąć na poprawę przejrzystości podatkowej w krajach UE. Mają też ułatwić zwalczanie oszustów podatkowych. Przypominamy, że kontrola podatkowa dotyczy osób, które dokonały więcej niż 30 sprzedaży lub zarobiły łącznie kwotę przekraczającą 2000 euro.

