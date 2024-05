Dymy wokół TikToka trwają. Twórcy pozwali rząd

Grupa twórców TikToka pozywa USA powołując się na konstytucję. O co konkretnie chodzi?

USA pozwane po raz kolejny przez twórców TikToka

Ośmiu twórców, poszło śladami TikToka, i złożyło własny pozew przeciwko USA. Właściciel TikToka, czyli chińska spółka Byte Dance, z początkiem maja złożyła podobny pozew jako firma. W obu pozwach powołano się na Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA. Stało się tak dlatego, że ustawa zmuszająca do sprzedaży TikToka inwestorowi spoza Chin narusza wolność słowa.

Twórcy kwestionują ultimatum postawione przez USA, które ma na celu bezpieczeństwo. Chodzi o to, aby chiński rząd nie uzyskał dostępu do danych użytkowników lub mieć wpływ na to, co widać na platformie.

Ci, którzy złożyli pozew to: farmer z Teksasu, trener futbolu z Północnej Dakoty, producentka kosmetyków z Atlanty i miłośniczka książek z Maryland, promująca na platformie młodych pisarzy.

Nasi klienci polegają na TikToku. Chcą wyrażać siebiem uczyć się i znajdować społeczność. Mamy nadzieję, że uda im się wyegzekwować nie tylko swoje prawa, ale także prawa pozostałych 170 milionów Amerykanów, którzy też korzystają z TikToka.

- oświadczyła Ambika Kumar, prawniczka twórców

Byte Dance stwierdziło póki co, że nie ma zamiaru szukać kupca na TikToka. Zamiast tego chce aby ustawa została uznana za niezgodną z konstytucją. Tik Tok obawia się, że nowe prawo zdusi wolność słowa i zaszkodzi twórcom i właścicielom małych firm. TikTok podał, że w odpowiedzi na obawy związane z bezpieczeństwem danych, wydał już ponad 2 miliardy dolarów.

TikTok z pewnością będzie miał poparcie ze strony swoich użytkowników i twórców. Posiada on specjalny fundusz, który pomaga utrzymać się twórcom na podstawie ich wyników. Twórcy natomiast korzystają z aplikacji, aby zdobyć odbiorców w nadziei na zawarcie lukratywnych umów z markami. W ramach tych współprac nagrywają filmy, podobnie jak na innych platformach.

Powiązania TikToka z Chinami były już przedmiotem analizy poprzednich rządów USA. Batalia o TikToka trwa.

