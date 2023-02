Elon Musk będzie rozdawał pieniądze, ale jest haczyk

Elon Musk ogłosił, że od teraz twórcy będą mogli zarabiać na swoich tweetach. Jest tylko jeden bardzo istotny warunek.

Od czasu przejęcia Twittera przez Elona Muska na platformie zaszło dużo zmian. Większość z nich bynajmniej nie została ciepło przyjęta przez użytkowników. Wygląda jednak na to, że już niedługo ten negatywny trend może się odwrócić, a to za sprawą bardzo ważnej nowości, którą na swoim profilu ogłosił ekscentryczny miliarder.

Twitter umożliwi zarabianie na reklamach

Według komunikatu Twitter ma nareszcie umożliwić twórcom zarabianie na reklamach. Szczegóły nowego programu nie zostały jeszcze ujawnione, ale jednak w zarysie ma on nagradzać użytkowników, których posty będą cieszyły się największym zainteresowaniem. Ich twórcy otrzymają część przychodów z reklam wyświetlanych w wątku z odpowiedziami do danego wpisu. Mówiąc krótko, liczyć się będą nie tylko same zasięgi, ale także zaangażowanie odbiorców.

Co by jednak nie mówić, dla twórców i influencerów aktywnych na platformie taki układ może okazać się bardzo lukratywny. Jest tylko jeden haczyk: podstawowym warunkiem, by zarabiać na swoich wpisach, jest opłacanie subskrypcji Twitter Blue. Innymi słowy zanim dostaniemy choćby złotówkę od Elona Muska, najpierw sami musimy wyłożyć ze swojej kieszeni co najmniej 8 dolarów miesięcznie.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023



Dla największych influencerów nie będzie to pewnie stanowiło żadnej przeszkody. Można jednak śmiało założyć, że lwia część użytkowników nigdy nie przekroczy progu odsłon, przy którym taka forma zarabiania zacznie im się zwracać. O tym, jak duża będzie skala tego zjawiska, przekonamy się po opublikowaniu szczegółów nowego programu.

Wtedy też dowiemy się, czy nowy pomysł nie jest obwarowany jeszcze innymi gwiazdkami. Szczerze? Bylibyśmy bardzo zaskoczeni, gdyby Elon Musk nie szykował nam jeszcze jakichś niespodzianek.

Zobacz: Król Karol III pozwał Twittera. Ktoś nie zapłacił czynszu

Zobacz: Elon Musk w nowej serii dokumentalnej na Viaplay

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Twitter (@elonmusk), XDA-Developers