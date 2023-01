Elon Musk w nowej serii dokumentalnej na Viaplay

Elon Musk to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych i najbardziej medialnych miliarderów, jacy stąpają po Ziemi. Stoi on za takimi markami, jak PayPal, SpaceX, Tesla, Neurolink czy Boring Company, a od niedawne jest również właścicielem Twittera. Choć biznesmen jest znany przede wszystkim z osiąganych sukcesów, w swojej historii zaliczył również kilka porażek biznesowych. Opowiada o nich serial dokumentalny The Elon Musk Show, który można będzie obejrzeć na platformie Viaplay.

Początki proroka biznesu

Prawdopodobnie większość ludzi na świecie zna dziś nazwisko Elona Muska, ale raczej niewielu przyszłoby na myśl, żeby mu współczuć. Jak podkreśla sam miliarder, jego życie nie było usłane różami. W 2017 roku w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" otworzył się na temat swojego ojca. Nazwał go okropnym człowiekiem, który zrobił prawie każdą złą rzecz, o której można pomyśleć.

W dokumencie Viaplay "The Elon Musk Show" Errol Musk odnosi się do tych zarzutów i sprawy domniemanego zabójstwa, jakiego miał dokonać w przeszłości. Mężczyzna zdradza również, że Elon miał być gnębiony w szkole, a jego niepokorny charakter sprawił, iż był odizolowany od szkolnej społeczności. Mimo to od zawsze wyróżniał się na tle rówieśników i już w wieku 10 lat rozpoczął naukę programowania, by dwa lata później sprzedać swoją pierwszą grę komputerową. W wieku 17 lat Elon Musk przeniósł się do Kanady, gdzie spędził niemal dwa lata zajmując się między innymi czyszczeniem kotłów w tartaku i wyrębem lasów.

Wymarzony szef?

W 1995 roku Elon był już w Stanach Zjednoczonych i wraz z bratem Kimbalem zaciągnął pożyczkę na założenie firmy Zip2. Mężczyźni po całych dniach ciężkiej pracy sypiali na podłodze w swoim biurze. Po czterech latach sprzedali firmę, w wyniku czego Elon otrzymał za swoje udziały miliony dolarów. Nie poprzestał na laurach i założył z kolegami kolejną firmę X.com, która po fuzji z Confinity skupiiła się na usłudze PayPal.

Niestety, w związku z nieporozumieniami z innymi członkami firmy, Musk został usunięty z funkcji dyrektora generalnego podczas swojego miesiąca miodowego. Dla Elona Muska nie ma jednak rzeczy niemożliwych, dlatego nieustannie podejmował ryzyko i inwestował pieniądze w kolejne firmy. Człowiek ten współpracował głównie z wybitnymi outsiderami, promując kulturę ciężkiej pracy i odważnych decyzji biznesowych.

Kryzys finansowy z 2008 roku sprawił, że Elonowi Muskowi, który był wówczas ojcem piątki dzieci, groziło bankructwo. Nie sprzyjało to atmosferze w zespole, o czym widzowie serialu dokumentalnego "The Elon Musk Show" dowiedzą się z ust jego byłych pracowników.

Kierunek: Mars

Elon Musk chciał za wszelką cenę zrewolucjonizować sposób, w jaki żyjemy. Dlatego postanowił… zasiedlić Marsa. Po kolejnych perturbacjach biznesowych założył SpaceX, nawiązał współpracę z NASA i zaczął odnosić sukcesy w tej dziedzinie. Rekrutował do współpracy najmłodszych i najbystrzejszych inżynierów, by podjąć się niemal niemożliwego. Od tego momentu SpaceX zniósł monopol NASA na misje w kosmosie, rozpoczynając działania jako równorzędny partner.

Miliarder wykorzystał ogromne nakłady do konstrukcję rakiet nośnych, silników rakietowych i statków kosmicznych. W serialu zobaczymy archiwalne materiały ze startów rakiet stworzonych przez przedsiębiorstwo. Jednak spółka również miewała kryzysy, groziło jej bankructwo, a byli pracownicy mieli złożyć skargę dotyczącą naruszeń prawa pracy.

Oprócz wysłania ludzi w kosmos na liście marzeń Elona pojawiają się coraz odważniejsze pomysły: budowanie podziemnych tuneli, tworzenie chipów w celu bezpośredniej wymiany sygnałów między komputerem a mózgiem oraz stworzenie największej fabryki akumulatorów.

Mistrz skandali i król Twittera

Oprócz smykałki do interesów, Musk ma również skłonność do wywoływania skandali. Niemałe oburzenie wzbudził między innymi występ Muska w programie "Joe Rogan Experience", gdzie palił nielegalną substancję z prowadzącym. Problemu nie sprawiło mu również opowiedzenie o swoich problemach w telewizyjnym show, gdzie po raz pierwszy oświadczył, że cierpi na zespół Aspergera. Nie stroni od romansów, a na dodatek wiąże się głównie z celebrytkami z pierwszych stron gazet.

Niejednokrotnie był autorem kontrowersyjnych tweetów, które jak się okazało mogą znacząco wpłynąć na akcje spółek czy kryptowaluty. Niszczącą moc postów Elona Muska poznała również dziennikarka, która napisała negatywny artykuł na temat fabryki Tesli i jak przyznaje – była nękana. Kobieta również pojawia się w dokumencie i opowiada o przebiegu tych zdarzeń. Internetowe wypowiedzi mężczyzny, jak krótka notka o nurku ratującym dzieci z tajlandzkiej jaskini, niejednokrotnie znajdowały finał w sądzie. Biznesmen tak bardzo polubił samą platformę, że został głównym właścicielem Twittera.

Trzyodcinkowy serial dokumentalny "The Elon Musk Show" to jedyny w swoim rodzaju wgląd w kulisy życia ekscentrycznego miliardera, który postanowił zrewolucjonizować świat. Produkcja zawiera ekskluzywne materiały i intymne rozmowy z rodziną, byłymi współpracownikami, przyjaciółmi, a nawet wrogami biznesmena. Seria będzie dostępna od 5 stycznia 2023 roku wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

Źródło zdjęć: Viaplay

Źródło tekstu: Viaplay