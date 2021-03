Twitter: edytowania postów nie będzie, ale dostaniemy alternatywę

Czy Twitter doda wreszcie opcję edycji postów? Nic na to nie wskazuje. Za to najprawdopodobniej otrzymamy możliwość wycofania wysłanych wiadomości.

Jak udało się odkryć dzięki inżynierii wstecznej, nowa funkcja Twittera ma się aktualnie znajdować w fazie testów. Docelowo da nam ona kilka sekund po publikacji na wycofanie wysłanej wiadomości. Będziemy tego dokonać z poziomu nowego okienka, które wyświetli się po kliknięciu przycisku "Wyślij".

Nie jest to pierwszy, kiedy słyszymy o planach Twittera związanych z funkcją wycofywania tweetów. Poprzednie doniesienia w tej sprawie pojawiły się w lipcu zeszłego roku. Różnica polegała na tym, że wcześniejsze plany zakładały udostępnienie jej w ramach płatnego abonamentu. Nie wiadomo czy serwis całkowicie porzucił plany monetyzacji, ale wiele na to wskazuje.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0