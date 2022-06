TikTok na celowniku polityków. Może zniknąć z App Store i Google Play

TikTok w tempie błyskawicznym podbił serca i umysły internautów. Codziennie korzysta z niego około miliarda osób na całym świecie i to pomimo tego, że bazuje na mniej więcej tych samych założeniach, co zamknięty wcześniej Vine. Jednak nie każdemu podoba się szybka ekspansja chińskiej aplikacji.

Brendan Carr, który jest członkiem Federalnej Komisji Łączności (FCC), wystosował list otwarty do Google oraz Apple, w którym domaga się usunięcia TikToka z ich platform. Jego zdaniem appka jest zagrożeniem dla amerykańskich obywateli. Na razie list nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych, ale jest znakiem, że pętla wokół TikToka coraz bardziej się zacieśnia.

Pierwsze problemy TikToka pojawiły się jeszcze za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Wtedy amerykański rząd dogadał się z twórcami aplikacji. W ramach ugody TikTok miał trzymać dane obywateli USA z dala od chińskich serwerów, aby nie były dostępne dla rządu Xi Jinpinga.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn