Orlen wybił Polakom z głowy bojkot. Wystarczyło 30 groszy

Orlen Vitay stała się najpopularniejszą aplikacją w polskiej wersji Sklepu Play. To zasługa promocji na paliwo, która pozwala zaoszczędzić 30 groszy na litrze.

Wszyscy wiemy, jak aktualnie kształtują się w Polsce ceny paliw. Ponad 8 zł nie jest tym mitycznym stworem, którego powinniśmy się bać. Ten stwór stoi już przed nami i pożera nasze portfele i konta bankowe. W tej sytuacji nie może dziwić ogromna popularność aplikacji Orlen Vitay, w ramach której dostajemy 30 gr obniżki na każdym litrze paliwa.

Orlen Vitay — rabat na paliwo

Aplikacja Orlen Vitay jest w tym momencie najchętniej pobieraną aplikacją wśród polskich użytkowników smartfonów. Dotyczy to zarówno Androida, jak i Apple iOS. Na obu tych platformach appka jest już na pierwszym miejscu zestawienia popularności.

Promocja, w ramach której dostajemy obniżek 30 gr na każdym litrze paliwa, dostępna jest dla wszystkich uczestników programu lojalnościowego, stąd też konieczność zainstalowania aplikacji i rejestracji konta. Obniżka obowiązuje od 27 czerwca i potrwa do końca wakacji.

Są jednak pewne ograniczenia i to bardzo sztywne. W miesiącu możemy zaoszczędzić maksymalnie na 150 litrach, co daje 45 złotych obniżki. Poza tym mogą to być maksymalnie trzy tankowania po 50 litrów, więc i tak trzeba wydać sporą kwotę na uzupełnienie baku do pełna. To, a także problemy natury technicznej, najwyraźniej nie zniechęcają Polaków, którzy rzucili się na aplikację Orlenu.

Źródło zdjęć: Orso / Shutterstock.com