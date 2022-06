TikTok wprowadzi nowe funkcje i zadba o czas użytkowników

TikTok chwali się, że na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich użytkowników. Służyć temu mają dwie nowe funkcje, które w najbliższych tygodniach trafią do aplikacji.

Chcąc lepiej zadbać o dobre samopoczucie użytkowników, TikTok wprowadzi wkrótce dwie nowe funkcje do swojej aplikacji: panel czasu ekranowego oraz alerty o spędzonym czasie przed ekranem. Mają one pomóc w kontrolowaniu czasu korzystania z aplikacji i zachęcić użytkowników do bardziej różnorodnej rozrywki. Nowe funkcje mają być dostępne w ciągu najbliższych tygodni.

Panel czasu ekranowego zaoferuje możliwość lepszego zarządzania czasem spędzonym na TikToku. Pozwoli sprawdzić, w jaki sposób i o jakich porach użytkownik korzysta z platformy, a także jak często otwiera aplikację w ciągu dnia. Funkcja umożliwi również włączenie cotygodniowych podsumowań dostarczanych w postaci powiadomień push oraz wiadomości do skrzynki odbiorczej, które mają być dodatkowym motywatorem do przeanalizowania swojej aktywności.

Przerwa w czasie ekranowym to druga nowa funkcja, która przypomni użytkownikowi o odłożeniu telefonu po określonej liczbie minut nieprzerwanego czasu spędzonego przed ekranem. Specjalnie dla młodszej grupy użytkowników (od 13 do 17 lat) wprowadzone zostaną cotygodniowe podpowiedzi. W przypadkach, gdy użytkownik będzie korzystać z aplikacji przez ponad 100 minut w ciągu jednego dnia, otrzyma informację przypominającą o narzędziu limitu czasu na ekranie, gdy następnym razem otworzy aplikację.

Aby dbać o higienę cyfrową swoich użytkowników, TikTok zaktualizował także Centrum Bezpieczeństwa o nowe narzędzia i listę wskazówek dotyczących czasu ekranowego. Strona będzie dostępna w 37 językach.

