T-Mobile wydaje nową wersję aplikacji Moja Heyah. W prezencie można dostać 10 GB Internetu

Początek czerwca przyniósł nową wersję aplikacji Moja Heyah, z której mogą korzystać klienci submarki T-Mobile. Warto ją zainstalować, ponieważ można otrzymać bezpłatne 10 GB do wykorzystania w ciągu 30 dni.

Nową aplikację Moja Heyah można pobrać od dziś w sklepie Google Play (Android), a w kolejnych dniach będzie dostępna również w App Store (iOS). Dzięki niej klienci Heyah mają teraz możliwość nie tylko zarządzać wieloma numerami czy doładowywać konto z poziomu aplikacji za pomocą Google Pay, karty kredytowej lub przelewu online, ale także sprawdzić historię swoich połączeń oraz obniżyć koszty użytkowania, wykupując korzystne pakiety usług. Operator zadbał również o opcję zdalnej pomocy technicznej – aby z niej skorzystać, wystarczy wejść do zakładki „Pomoc”.

Co więcej, w najbliższym czasie klienci Heyah będą mogli również korzystać z popularnej akcji Happy Fridays. Dzięki niej użytkownicy co tydzień otrzymują od T-Mobile benefity takie jak darmowe minuty, paczki Internetu czy kupony za zakup sprzętu. A już teraz wszyscy klienci, który zalogują się do nowej aplikacji w ciągu 7 dni, otrzymają w prezencie 10 GB dodatkowego Internetu. Bonus jest ważny 30 dni.

Obok nowych funkcji T-Mobile zadbał również o wygląd platformy zarządzania kontem. Użytkownicy oferty Heyah w aplikacji zobaczą uzupełnioną o wyraziste, czerwone elementy szatę graficzną. Aplikacja działa zarówno na systemie Android od wersji 5.0, jak i iOS w wersji 11.3 lub wyższej.

