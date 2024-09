Masz Xperię? Poznaj nowości w Zdjęciach Google

Sony nie zwalnia tempa w rozwijaniu możliwości fotograficznych swoich smartfonów. Właśnie ogłoszono, że aplikacja Zdjęcia Google w modelach Xperia 1, 5 i 10 otrzymała zestaw nowych narzędzi edycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.

Użytkownicy aplikacji Zdjęcia Google na smartfonach Sony Xperia 1, Sony Xperia 5 i Sony Xperia 10 mogą korzystać z nowych narzędzi edycyjnych, opartych na sztucznej inteligencji. Najbardziej intrygującą nowością jest "Magiczny edytor", który wykorzystuje generatywną AI do wprowadzania zaawansowanych zmian na zdjęciach. Wystarczy wskazać obiekt, by móc go przesuwać, zmieniać rozmiar, a nawet całkowicie przekształcać. To otwiera zupełnie nowe możliwości kreatywnej edycji.

Oprócz tego użytkownicy zyskają dostęp do funkcji takich jak "Magiczna gumka" do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć oraz "Usuwanie rozmycia", które przywróci ostrość nawet na nieudanych ujęciach. Nie zabraknie też takich usprawnień w zakresie portretów, HDR czy tworzenia kolaży, a także takich funkcji, jak podpowiedzi nieba, zdjęcia filmowe i kamuflaż.

Warto jednak pamiętać, że niektóre z tych funkcji mogą być niedostępne w Xperii 10 z 3 GB RAM-u, a "Magiczny edytor" ma miesięczny limit 10 zapisanych edycji. Pomimo tych ograniczeń, jest to znaczący krok w stronę uczynienia ze smartfonów Xperia jeszcze potężniejszych narzędzi fotograficznych.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Sony

Źródło tekstu: Sony