Sony promuje Xperie. Można odzyskać nawet 800 zł

Firma Sony wprowadziła specjalną promocję dla fanów smartfonów Xperia, oferując zwrot nawet 800 zł przy zakupie wybranych modeli. Może to stanowić dobrą okazję do zakupu nowoczesnych i wydajnych urządzeń japońskiego producenta.

W promocji cashback Sony biorą udział wybrane modele smartfonów Xperia. Największy zwrot, 800 zł, można otrzymać przy zakupie flagowego modelu Xperia 1 VI. Ten telefon wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, wyjątkową jakością ekranu OLED 4K HDR oraz zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi, które pozwalają na robienie udanych zdjęć.

maj 2024 192 g, 8.2 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, microSD do 1500 GB - 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix 6.5" - OLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Kolejny model objęty promocją to Xperia 10 VI, który zasługuje na uwagę dzięki swojej bardziej przystępnej cenie, a także wszechstronności. Zwrot dla tego modelu wynosi 200 zł, co nadal może stanowić kuszącą propozycję dla osób szukających solidnego, ale tańszego smartfonu.

maj 2022 161 g, 8.3 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 12 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix 6" - OLED (1080 x 2520 px, 457 ppi) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Warunki promocji

Promocja cashback obejmuje zakupy dokonane w okresie od 2 do 29 września 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że sam wniosek o zwrot można złożyć dopiero od 16 września do 27 października 2024 roku. Ważne jest, aby odczekać co najmniej 14 dni od daty zakupu, zanim złoży się wniosek o zwrot. To kluczowy krok, który muszą wykonać wszyscy uczestnicy promocji, aby ich zgłoszenie było ważne.

Kolejny konieczny warunek, to zakup smartfonu u w odpowiednim miejscu. W promocji liczą się zakupy dokonane w:

Salonach Sony Centre i sklepie scentre.pl,

Media Expert,

Media Markt,

RTV Euro AGD,

x-kom,

Orange.

Procedura ubiegania się o zwrot

Aby skorzystać z promocji, użytkownicy muszą spełnić kilka prostych warunków. Po dokonaniu zakupu uprawnionego modelu Xperia w jednym z wymienionych wyżej punktów sprzedaży, należy zachować dowód zakupu, a następnie odwiedzić stronę internetową dedykowaną promocji cashback. Tam, po rejestracji, konieczne będzie podanie podstawowych danych, w tym numeru seryjnego zakupionego urządzenia oraz załączenie dowodu zakupu w formie skanu lub zdjęcia. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Sony, zwrot zostanie przesłany na konto bankowe uczestnika w ciągu kilku tygodni.

