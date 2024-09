To już pewne! Sony pokaże dzisiaj PlayStation 5 Pro

Sony potwierdziło wcześniejsze plotki. Dzisiaj (10 września) odbędzie się oficjalna prezentacja konsoli PlayStation 5 Pro!

Od kilku dni krążyły plotki, według których w tym tygodniu Sony oficjalnie zaprezentuje konsolę PlayStation 5 Pro. Dzisiaj już nie musimy mówić w kontekście pogłosek. Zamiast tego możemy mówić o faktach, bo Japończycy oficjalnie zapowiedzieli konferencję.

Sony pokaże PlayStation 5 Pro

Sony oficjalnie ogłosiło, że dzisiaj (10 września) o godzinie 18:00 czasu polskiego odbędzie się techniczna prezentacja, którą poprowadzi Mark Cerny. Co prawda firma nie ujawniła, co dokładnie zostanie pokazane, ale to wydaje się oczywiste. Wskazują na to dwie rzeczy. Po pierwsze określenie "techniczna prezentacja". Po drugie, wybranie Marka Cerny'ego, który jest głównym architektem PlayStation 5.

Wiemy, że konferencja nie będzie długa. Całość potrwa zaledwie 9 minut, więc prawdopodobnie będzie to wcześniej przygotowana prezentacja. Zapewne Cerny wyjdzie na scenę, szybko omówi nowości na temat PS5 Pro i tyle. Mam nadzieję, że poznamy też ceny oraz dzień, w którym konsole pojawią się na sklepowych półkach. Całość wydarzenia obejrzycie na oficjalnym kanale PlayStation na YouTubie.

