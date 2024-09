Czekasz na Xperię 5 VI? To się nie doczekasz

Mamy złą wiadomość dla miłośników małych, flagowych Xperii. Firma Sony ogłosiła, że nowego modelu Xperia 5 w tym roku nie będzie.

Firma Sony w ostatnich latach przyzwyczaiła nas do tego, że każdego roku wypuszcza na rynek 3 nowe smartfony. Na przykład w 2023 roku były to flagowe Xperia 1 V oraz Xperia 5 V, a także średniopółkowa Xperia 10 V. W tym roku na rynek trafiły już modele Xperia 1 VI oraz Xperia 10 VI i czekaliśmy na premierę Xperii 5 VI. Wygląda jednak na to, że w tym roku tego smartfonu nie będzie.

Powyższą informację potwierdziła firma Sony. Decyzja została ogłoszona podczas konferencji prasowej, podczas której przedstawiciele japońskiej firmy, Masao Mizuno oraz Shinji Yuhara, szczegółowo wyjaśnili zmiany w strategii produktowej. Ostatni model z tej serii, Xperia 5 V, miał swoją premierę we wrześniu 2023 roku i nadal będzie dostępny na rynku, bez planów na jego następcę w najbliższym czasie.

Shinji Yuhara (po lewej) i Masao Mizuno (po prawej)

Powodem tej decyzji są zmiany w preferencjach użytkowników. Sony zauważyło, że coraz więcej klientów decyduje się na przejście na droższe i bardziej zaawansowane modele z serii Xperia 1. Nowa generacja smartfonów Xperia 1 VI oraz Xperia 10 VI została zaprezentowana w maju 2024 roku, co pozwala firmie skupić się na promocji tych urządzeń.

Choć Xperia 5 V pozostaje w sprzedaży, nie jest jasne, jak będzie wyglądała przyszłość serii Xperia 5. Niektóre analizy sugerują, że może to być część szerszej strategii firmy Sony, która ma na celu zmniejszenie liczby modeli w ofercie i skoncentrowanie się na bardziej popularnych produktach, odpowiadających potrzebom użytkowników smartfonów premium.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, k-tai.watch.impress.co.jp

Źródło tekstu: Sony, k-tai.watch.impress.co.jp