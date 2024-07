Masz samsunga? Ważna zmiana. Zniknie znana aplikacja

Mowa o aplikacji Smasung Messages, która służy do obsługi SMS-ów. Samsung planuje zastąpić ją analogiem Google, czyli Google Messages. Zmiana może być niekomfortowa dla osób, które od lat używają smartfonów Galaxy i dużo korzystają z wiadomości tekstowych. W końcu przyzwyczajenia umierają ostatnie.

Zmiana apki do SMS-owania została na razie zaobserwowana tylko w USA. Właściciele Galaxy nie obudzili się jednak z dnia na dzień z inną apką. Samsung Messages nie ma na najnowszych smartfonach Samsunga, a więc Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6.

Samsung Messages is still preinstalled in Canadian and European builds for the Galaxy Z Flip 6 & Fold 6. It's only US unlocked builds where it's not preinstalled anymore.



Remains to be seen if this will happen to all regions in the future. Hopefully Samsung comments on this. https://t.co/3BoDB2kT5s