Zegarki Samsung Galaxy Watch4 dostaną dużą aktualizację. Co przyniesie?

Samsung zapowiedział wprowadzenie interfejsu One UI Watch 4.5 do swoich zegarków pracujących pod kontrolą systemu Wear OS. Aktualizacja ma być dostępna w trzecim kwartale 2022 roku.

Nowe oprogramowanie do zegarków Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic przyniesie na nie najnowszą wersję systemu operacyjnego, czyli Wear OS 3.5. Samsung się jednak nie ograniczy tylko do tego, a interfejs One UI Watch 4.5 przyniesie też sporo nowości, które mają poprawić wrażenie z użytkowania zegarków koreańskiego producenta.

Nowa klawiatura QWERTY

Na pokłady ubiegłorocznych zegarków Samsunga trafi nowa klawiatura QWERTY, dzięki której będzie można pisać wiadomości na przykład przesuwając palec od litery do litery. Możliwe będzie również wprowadzanie tekstu za pomocą głosu oraz pisma odręcznego. Zmiana między różnymi sposobami pisania wiadomości ma być jeszcze łatwiejsza.

Obsługa Dual SIM

Kolejna nowość przyda się użytkownikom, którzy mają dwie karty SIM w smartfonie sparowanym z zegarkiem. Będzie można ustawić preferowaną kartę SIM na smartfonie Galaxy i automatycznie zsynchronizować ją z zegarkiem. Czytelny interfejs ma zawsze pokazywać, która karta jest aktualnie używana w zegarku. Będzie też opcja "zawsze pytaj", aby wyboru dokonywać na bieżąco.

Personalizacja interfejsu

Zegarki Galaxy Watch4 wraz z aktualizacją otrzymają więcej możliwości dostosowania tarcz do swoich preferencji. Będzie je można dodawać do ulubionych także w formie zmodyfikowanej. Dodatkowo, użytkownik ma mieć szybki i łatwy dostęp do wybranych tarcz z listy ulubionych, bez konieczności przeglądania całej kolekcji w ich poszukiwaniu

Ułatwienia dostępu

One UI Watch 4.5 ma zawierać przydatne funkcje ułatwień dostępu. Osoby mające trudności z rozróżnianiem kolorów będą mogły dostosować wyświetlacz do preferowanego odcienia i zwiększyć kontrast, dzięki czemu teksty będą łatwiejsze do odczytania. Inne funkcje pomocy wizualnej obejmą zmniejszoną przezroczystość i efekty rozmycia, a także usuną zbędne animacje. Z kolei dla osób niedosłyszących przygotowano funkcję pozwalającą zrównoważyć dźwięk z lewego i prawego wyjścia audio w słuchawkach podłączonych przez Bluetooth.

Nowa aktualizacja przyniesie również możliwość wydłużenia czasu dotknięcia ekranu w celu interakcji z nim, a także włączenia opcji ignorowania powtarzających się dotknięć.

Zaktualizowany interfejs pozwoli też użytkownikom zdecydować, jak długo funkcje tymczasowe (regulacja głośności czy powiadomienia) pozostaną na ekranie. Będzie też można uruchamiać najczęściej używaną funkcję za pomocą przycisku Home. Dostęp do wszystkich opcji ułatwień dostępu będzie można uzyskać z jednego wygodnego menu, więc nie trzeba się będzie przekopywać przez ustawienia, by znaleźć odpowiednią funkcję.

Wymienione powyżej nowości nie będą jedynymi w nowej wersji oprogramowania na zegarki Samsunga. Kolejne funkcje mają zostać ogłoszone później.

