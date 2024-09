One UI 6.1.1 rozszerza zasięg. Teraz pora na flagowce z 2022 roku

Problemy z One UI 6.1.1 w Galaxy S23 Ultra nie powstrzymują Samsunga, który udostępnia tę aktualizację dla kolejnych urządzeń. Tym razem chodzi o flagowe smartfony z 2022 roku.

Samsung, pomimo napotkanych trudności z aparatem w Galaxy S23 Ultra po aktualizacji do One UI 6.1.1, nie zwalnia tempa i udostępnia nową wersję oprogramowania dla kolejnych urządzeń. Według najnowszych doniesień, aktualizacja jest już dostępna dla flagowych smartfonów Koreańczyków z 2022 roku. Update można pobrać i zainstalować w wybranych regionach, a w najbliższych dniach powinien trafić do większej liczby użytkowników.

Aktualizacja w Korei Południowej

Na ten moment, One UI 6.1.1 jest dostępny dla Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra w Korei Południowej. Jak podaje SamMobile, aktualizacja waży nieco ponad 2,8 GB i ma numer wersji oprogramowania S90xNKSU5EXH7. Aktualizacja jest również dostępna dla modeli Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 na rodzimym rynku Samsunga, z numerami wersji oprogramowania odpowiednio F936NKSU4GXH7 i F721NKSU4GXH7.

Nowe funkcje i poprawki bezpieczeństwa

One UI 6.1.1 wprowadza szereg nowych funkcji, takich jak Sketch to Image, Portrait Studio, tryb słuchania w aplikacji Tłumacz, automatyczne rozpoznawanie języka dla nagrań głosowych i wiele innych. Aktualizacja zawiera także poprawki bezpieczeństwa Androida, datowane na wrzesień 2024 roku.

Globalna dostępność

Chociaż Samsung nie podał jeszcze szczegółów dotyczących globalnej dostępności, oczekuje się, że firma udostępni One UI 6.1.1 dla swoich flagowych modeli z 2022 roku na innych rynkach w ciągu kilku najbliższych dni. Dotyczy to również polskich użytkowników tych smartfonów.

