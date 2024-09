One UI 6.1.1 na Galaxy S23 Ultra: nowe funkcje i nowe problemy

Galaxy S23 users, beware! ⚠️



The new One UI 6.1 update(CXH7) is causing blurry photos with ghost shadows when zooming between 16x and 19.9x. 👻



Temporary fix: Lower your Intelligent optimization settings to Medium or Minimum.



