Nawigacja Plus oceni Twój styl jazdy

Nawigacja Plus to jedna z dostępnych na rynku nawigacji GPS, dzięki której można dojechać do celu, omijając po drodze korki czy remonty dróg. Aplikacja oceni teraz również styl jazdy i pomoże stać się lepszym kierowcą.

Złudzenie ponadprzeciętności dotyczy wielu kierowców, szczególnie tych, którzy często podróżują po polskich drogach. Wydaje się im, że idealnie parkują, nigdy nie przekraczają prędkości i nie stwarzają niebezpieczeństwa na drodze. Zbyt wysoka ocena swoich umiejętności może prowadzić do ryzykownych sytuacji, dlatego warto to sprawdzić i przejrzeć się w najbardziej obiektywnym z możliwych luster, czyli w algorytmach.

Algorytm powie jakim jesteś kierowcą

„Mój styl jazdy” to nowość, którą jest już dostępna w menu Nawigacji Plus. Zarchiwizuje ona wszystkie trasy przejechane z pomocą nawigacji i zaprezentuje ocenę stylu jazdy. Dostęp do usługi znajduje się w menu aplikacji lub w skrócie u dołu ekranu i wystarczy wyrazić zgodę, żeby z niej korzystać.

Nowa funkcja została zaprojektowana tak, by jak najdokładniej ocenić styl jazdy. Algorytm zwraca uwagę na elementy takie jak przepisowość jazdy (przestrzeganie ograniczeń prędkości) czy płynność hamowań oraz przyspieszeń. Ocena może wahać się w skali od 0 do 10, gdzie 0 to ocena najgorsza, a 10 to ocena najwyższa. Zielony kolor wskaźnika będzie zatem oznaczał, że styl jazdy jest na idealnym poziomie, żółty będzie sygnalizował, że wymaga poprawek, a czerwony, że potrzeba jeszcze nad nim dużo popracować.

Zobacz: Plus ma 25 lat! Przez ćwierć wieku świat zmienił się na plus

Zobacz: Plus kończy 25 lat i rozdaje giga prezenty

Rozproszeniom mówimy nie

Ocena stylu jazdy przez aplikację to jednak nie wszystko. Wśród nowości jest także wskaźnik „Skupienie”, który ma na celu zminimalizowanie częstotliwości sięgania po telefon podczas jazdy. Takie zachowania prowadzą bowiem do rozproszenia uwagi kierowcy, co przekłada się na większe ryzyko wystąpienia wypadku drogowego.

Nowy wskaźnik wyczuwa ruchy telefonu i na tej podstawie ocenia poziom skupienia kierowcy. Każdy ruch telefonu rozpraszający kierowcę podczas jazdy zostanie przez algorytm potraktowany negatywnie. Maksymalna ocena wskaźnika jazdy przybiera kolor zielony, a najniższa – czerwony. Co ważne, aplikacja nie ma możliwości weryfikacji tego, w jakim celu telefon został użyty, ani nie zbiera żadnych informacji na ten temat, a jedyni wykrywa sam jego ruch. Po prostu telefon w trakcie jazdy powinien znajdować się tam, gdzie jego miejsce, czyli w uchwycie zlokalizowanym tak, żeby nie ograniczać widoczności.

Nawigacja Plus – aby jeździło się lepiej

Nowe funkcje dostępne w Nawigacji Plus to kolejny etap budowania pozytywnych nawyków za kierownicą. Funkcja „Mój styl jazdy” jest darmowa dla użytkowników posiadających nawigację, którą można pobrać z Google Play. Przez pierwsze 30 dni można z Nawigacji Plus korzystać za darmo, a po tym okresie przedłużenie licencji na mapę Polski kosztuje 12,30 zł brutto miesięcznie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.plus.pl/nawigacja.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 64

Zobacz: iPhone z małą, ale ważną poprawką. Już nie usunie Ci zdjęć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jan-Christopher Sierks / Unsplash

Źródło tekstu: Plus