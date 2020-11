Nowa funkcja aplikacji ProteGO Safe ostrzeże też w Europie

Mimo nieustannej krytyki, twórcy aplikacji ProteGO Safe dalej pracują nad jej rozwojem. Teraz pojawiła się w niej nowa funkcja zapewniająca współdziałanie z innymi europejskimi aplikacjami tego typu. Co to znaczy dla użytkowników?

Aplikacja ProteGO Safe, od jakiego czas temu udostępniana pod nośną nazwą STOP COVID – ProteGO Safe, dotąd obejmowała swym działaniem wyłącznie Polskę. Od miesięcy trwały, prowadzone wspólnie z Komisją Europejską prace nad interoperacyjnością, czyli zapewnieniem zgodności z podobnymi narzędziami w innych krajach.

Udało się. Polska jest ósmym państwem Unii Europejskiej, które ze swoją aplikacją dołączyło do stworzonej przez KE Bramy Federacyjnej (EFGS). Dzięki temu użytkownicy STOP COVID – ProteGO Safe mogą wysłać powiadomienia o możliwym narażeniu na kontakt z koronawirusem do użytkowników aplikacji innych państw UE i jednocześnie otrzymać powiadomienia od nich

– mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jakie są to aplikacje? Niemcy mają Corona-Warn-App, Irlandczycy – COVID Tracker, Włosi – Immuni, Łotysze – Apturi Covid, Duńczycy – Smitte|stop, Chorwaci – Stop COVID-19. Z podobnych apek korzystają lub nad nimi pracują też m.in. Czesi, Holendrzy, Cypryjczycy, Austriacy, Portugalczycy, Finowie, Litwini, Słoweńcy i Norwegowie.

Wszystkie te aplikacje mają jeden podstawowy cel: powiadamiają obywateli danego kraju, w którym zostały wydane, o kontakcie z koronawirusem. Wszystkie też bazują na tych samych mechanizmach i technologiach oraz powstały we współpracy z Komisją Europejską.

Zobacz: ProteGO Safe będzie współdziałać z innymi aplikacjami w krajach Unii Europejskiej

Zobacz: Milion Polaków zainstalował ProteGO Safe. 2,5 mln zł nie poszło w błoto?

Jak działa ostrzeganie w Europie?

Nowa funkcja Ostrzeż w Europie umożliwia wymianę zaszyfrowanych kluczy pomiędzy aplikacjami, które współpracują ze sobą w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. Te klucze to generowane losowo, okresowe i alfanumeryczne ciągi znaków zawierające anonimowe informacje inicjujące proces analizy narażenia na zakażenie koronawirusem.

Dzięki wprowadzonej funkcji wyjeżdżając do innych krajów UE, nie musimy instalować lokalnych aplikacji powiadamiających o kontakcie z koronawirusem. Wystarczy STOP COVID – ProteGO Safe. Dzięki niej, jeśli za granicą będziemy mieli kontakt z osobą, która po spotkaniu z nami zachoruje i uruchomi w swojej aplikacji system powiadomień – dostaniemy ostrzeżenie w polskiej apce. To działa w obie strony. Nasze powiadomienie trafi też do użytkowników innych europejskich aplikacji.

Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji: ProteGO Safe w nowej wersji korzysta z API firm Apple i Google

Interoperacyjność jest możliwa dzięki rozwiązaniu stworzonemu i utrzymywanemu przez Komisję Europejską – Bramie Federacyjnej (EFGS). To brama sieciowa, która służy do odbierania, przechowywania i udostępniania kluczy między serwerami wewnętrznymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Polska jest ósmym krajem, który podłączył się do EFGS. Przed nami zrobiły to tylko Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Łotwa, Dania i Chorwacja. Państwa, które są w trakcie przyłączania lub planują przyłączenie to Czechy, Holandia, Cypr, Austria, Portugalia, Finlandia, Litwa, Słowenia i Norwegia.

Korzystanie z funkcji Ostrzeż w Europie nie jest obowiązkowe. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić na to zgody.

Z aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe korzysta niemal 1,6 miliona Polaków. System powiadomień uruchomiło do tej pory 1737 użytkowników.

Zobacz: ProteGO Safe nie działa, czyli ponad 2 mln zł wyrzucono w błoto

Zobacz: mObywatel w nowej odsłonie: odświeżony wygląd, zmiany w module mPojazd i inne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM