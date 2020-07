ProteGO Safe nie działa, czyli ponad 2 mln zł wyrzucono w błoto

Aplikacja ProteGO Safe miała stanowić realną pomoc dla wszystkich, pozwalając na ograniczanie propagacji koronawirusa. Wygląda jednak na to, że narzędzie to zupełnie nie spełnia swoich zadań.

W teorii miało być bardzo dobrze. Użytkownik aplikacji ProteGO Safe, u którego wykryto koronawirusa, otrzymuje wraz z diagnozą kod PIN, dzięki któremu może wysłać swoje "identyfikatory chorego" na rządowy serwer. Te identyfikatory mogą zostać następnie pobrane przez innych użytkowników aplikacji. Następnie, dzięki protokołowi Exposure Notification, można sprawdzić, czy nasz smartfon znalazł się w ciągu ostatnich dwóch tygodni w zasięgu innego urządzenia z tymi "identyfikatorami chorego". Dzięki temu otrzymaliby oni informację o potencjalnym kontakcie z osobą zarażoną.

Dzięki Exposure Notification telefony użytkowników z aplikacją do śledzenia kontaktów cały czas rozgłaszają losowe identyfikatory za pomocą Bluetooth, prowadząc jednocześnie nasłuch i zapamiętując każdy cudzy identyfikator. Jest to możliwe, gdy drugie urządzenie znajdzie się w odległości kilku lub kilkunastu metrów. Nadawane identyfikatory są losowe i zmieniają się co kwadrans, zapewniając właścicielom tych urządzeń względną anonimowość.

Problem polega jednak na tym, że o ile aplikacja ProteGO Safe obiecuje: zainstaluj i zapomnij, włączenie odpowiedniego ustawienia w telefonie to sporo klikania. Informatykzakladowy.pl naliczył ich 9 lub 16 - ten drugi przypadek ma miejsce wtedy, gdy nie pominie się oceny ryzyka. Z przeprowadzonych testów wynika, że tylko w jednym przypadku na dziewięć odpowiednia opcja pojawiła się już na drugim ekranie po uruchomieniu ProteGO Safe. Istnieje więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że większość użytkowników tej aplikacji w ogóle tej funkcji nie włączyła. Gdy dodamy do tego generalnie niskie zainteresowanie aplikacją, to wychodzi, że zdecydowanie nie spełnia ona swojego zadania.

Co poszło nie tak w aplikacji ProteGO Safe? Od 23 czerwca do 14 lipca “identyfikatory chorego” trafiły na serwer jedynie 7 razy. Co więcej – po dwóch tygodniach od wydania wersji 4.1 (która korzysta z protokołu Exposure Notification) spodziewalibyśmy się, że osoby o potwierdzonej diagnozie będą wysyłać pełną dwutygodniową historię swoich identyfikatorów. Tak nie było – w przypadku ProteGO Safe mieliśmy 4 wysyłki identyfikatorów z jednego dnia zaś rozmiar największej paczki nie przekroczył 10 dni. Cztery wysyłki po jednym kluczu. Taka statystyka sugeruje, że te osoby tak naprawdę nie używały aplikacji ProteGO Safe przed otrzymaniem diagnozy. Moja spekulacja: osoby te instalowały aplikację w dniu pobrania wymazu a następnego dnia wraz z diagnozą odbierały numer PIN i wysyłały informację o zarażeniu. Oczywiście takie użycie aplikacji nikomu nie pomoże, bo osoba podejrzewana o bycie nosicielem raczej nie ma już styczności z przypadkowymi ludźmi – siedzi na kwarantannie lub leży w szpitalu. Jest i druga możliwość – może ktoś zainstalował sobie ProteGO Safe wcześniej, ale z jakiegoś powodu nie włączył procesu rozgłaszania?

No dobrze. A ile to "super narzędzie", którego nikt "nie chce" we właściwy sposób używać, kosztowało? Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że łącznie przeznaczono na ten cel ponad 2,5 mln zł. Na tę kwotę składają się:

umowa nr 7/DRU/2020 o produkcję aplikacji ProteGO Safe z modułem samodiagnozy stanu zdrowia – 123 000 zł ,

, umowa nr 12/DRU/2020 o produkcję modułów do śledzenia kontaktów protokołem OpenTrace, modułu do nieszczęsnych QR-kodów, modułu dla operatorów Centrum Kontaktu, testowanie jakości, testy penetracyjne, przygotowanie elementów komunikacji wizualnej itp. – 2 317 320 zł ,

, aneks do umowy 12/DRU/2020 – wylatują QR-kody, wylatuje OpenTrace, pełna przesiadka na Exposure Notification – cena bez zmian,

aneks którego nie mam bo był później – osadzenie modułu wykonawczego PWA wewnątrz aplikacji zgodnie z tezami mojego artykułu (przekaz wzmocniony przez szerzej czytanych), retesty itp. – dodatkowe 110 700 zł.

