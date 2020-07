Kwarantanna domowa będzie działać dłużej, dodatkowo w języku rosyjskim i ukraińskim

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło nową, dwunastomiesięczną umowę z warszawską spółką TakeTask, która odpowiada za przygotowanie i wdrożenie aplikacji „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej będzie kosztowało resort 51 tys. zł miesięcznie. Rozwiązanie to obsłużyło do tej pory ponad 600 tys. kont. Od 1 kwietnia 2020 roku muszą z niego korzystać osoby przebywające na obowiązkowej kwarantannie domowej.

Zobacz: Jesteś na kwarantannie? Poczta o tym wie i przetrzyma twoją przesyłkę

Zobacz: Aplikacja „Kwarantanna domowa”: codzienne próby oszustwa przez fałszowanie GPS i podszywanie się

– Aplikacja weszła w życie już po tym, jak dziesiątki tysięcy osób objęto kwarantanną po powrocie z zagranicy. Narzędzie udało się uruchomić w ciągu trzech dni, a w kilku kolejnych aktywowano wszystkie konta dla osób na kwarantannie. Początkowo część wizyt była powielana przez policję. Obecnie czasami powtarzają się one z funkcjonowaniem aplikacji, ale ma to zdecydowanie rzadszy charakter.

– powiedział Marek Mróz, współzałożyciel i CTO firmy technologicznej TakeTask S.A.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od początku prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce do dnia 2 lipca tego roku funkcjonariusze sprawdzili łącznie 9348 mln razy osoby skierowane na kwarantannę.

– Gdyby wszystkie wykonane zadania w aplikacji pomnożyć przez potencjalny koszt wizyty policjanta, to okazałoby się, że „Kwarantanna domowa” przyniosła spore oszczędności w budżecie państwa. Dodatkowo mamy trudny do wyliczenia potencjalny koszt wzrostu przestępczości, który został ograniczony ze względu na mniejsze obciążenie policji kontrolami związanymi z kwarantanną. Ponadto aplikacja razem z wizytami funkcjonariuszy skutecznie zmniejszyła liczbę osób, które w przeciwnym razie złamałyby kwarantannę i przyczyniłyby się do wzrostu liczby zachorowań.