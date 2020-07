Google+ oficjalnie pogrzebane, a zamiast tego Google Currents dla biznesu

Google+ powstało 28 czerwca 2011 roku i miało stanowić zarazem konkurencję dla gwałtownie zyskującego wówczas użytkowników Facebooka, jak i być siecią łączącą ludzi pod kątem zawodowym. Okazała się jednak niewypałem, a w 2019 roku zamknięto je dla użytkowników indywidualnych. Na jego bazie powstało Google Currents.

Google reklamuje nową usługę sloganami: "Angażuj w dyskusję pracowników. Omawiajcie ważne problemy. Zostańcie razem". Następca Google+, o którym mówiono złośliwie, że jest symulatorem sieci społecznościowej po globalnej wojnie atomowej lub siecią-widmo, został oficjalnie zaprezentowany przez producenta wraz z aplikacjami Google Currents na systemy Android oraz iOS. Wszystkie linki związane z Google+ zostaną zmienione tak, aby prowadzić do Currents. Jest to rozwiązanie dedykowane użytkownikom biznesowym i zawiera szereg narzędzi przeznaczonych do wspólnej pracy nad projektami oraz komunikacji w obrębie firmy. Czyli - taki CRM.

Google chyba pozazdrościło Microsoft Teams i takim usługom, jak Slack i próbuje znaleźć swój kawałek na tym obszarze, który bardzo mocno rozwinął się w czasach pandemii Covid-19. W 2011 zadziałał tak samo w celu stania konkurencją dla Facebooka - i przegrał. Czy czeka nas powtórka? Zobaczymy. Póki co przedsiębiorcy mogą testować przez 14 dni Currents bez zobowiązań.