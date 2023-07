Niezalogowany? Już nie poczytasz Twittera

Twitter wprowadza bardzo radykalne środki, żebyś założył konto na Twitterze. Założysz, albo nic nie zobaczysz.

Elon Musk i jego działania na Twitterze to materiał na serial. Zaczęło się od wielkiej kłótni między Muskiem i zarządem Twittera, potem dramatyzować zaczęła amerykańska lewica. Problemem było pryncypialne podejście Muska do wolności słowa - nie można cenzurować. Musk najpierw chciał, by wszyscy pracowali zdalnie, potem wszystkich zagonił do biura.

Chcesz czytać Twittera? Załóż konto

Przy okazji pojawiły się nowe płatne opcje, a sam Musk przestał wypłacać premie. Zwolnil też 80% pracowników, po czym niektórych zatrudnił znowu. Małą sensację wywołał mówiąc, że George Soros chce zniszczyć cywilizację ludzką.

Tym razem jednak Musk nie zrobił nic tak widowiskowego, ale dalej bolesnego dla niektórych użytkowników. Bez bycia zalogowanym na Twitterze nie przeczytamy już nic. Wszystkie platformy społecznościowe starają się zmusić użytkowników do logowania. Facebook czy Instagram pozwalają zobaczyć limitowaną ilość treści, zanim proszą one o zalogowanie. Podobnie robił do niedawna Twitter. Swoje sposoby ma również TikTok.

Twitter poszedł jednak najdalej. Po prostu już musimy mieć konto. Przynajmniej tymczasowo. Elon Musk wyjawił, że powodem są setki grup, które wykorzystują boty do zbierania danych z Twittera i to jest właśnie tymczasowy środek zaradczy. Do odwołania. Pytanie, czy kiedykolwiek zostanie odwołany...

