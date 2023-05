Instagram już za chwilę wprowadzi konkurencję dla Twittera

Plotki na temat konkurencji dla Twittera, tworzonej w ramach Instagrama, krążą już od jakieś czasu. Najnowsze doniesienia — przekazane przez Lię Haberman — zdradzają trochę więcej szczegółów na ten temat. Wiemy, jak rywal dla serwisu Elona Muska ma się prezentować.

Nie wiemy, jak będzie nazywać się nowa aplikacja. Natomiast wiadomo, że w samym Instagramie określana jest jako P92 lub Barcelona, ale są to tylko określenia kodowe, na wewnętrzne potrzeby firmy. Aplikacja pozwoli na logowanie się za pomocą konta Instagram i przeniesie z niego nazwę użytkownika, hasło, obserwujących, opis, zablokowanych użytkowników, a także weryfikację, jeśli taką mamy.

Aplikacja pozwoli na tworzenie wiadomości tekstowych o długości do 500 znaków. Do nich da się dorzucić linki, zdjęcia, a także wideo, czyli ma to generalnie działać tak samo, jak na Twitterze. Nawet wygląd jest bardzo zbliżony, chociaż widać elementy zaczerpnięte bezpośrednio z Instagrama.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl