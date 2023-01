Instagram zyska nowe funkcje. Przydadzą się każdemu

Instagram zapowiada nowości w swojej aplikacji. Mają one dać użytkownikom lepszą kontrolę nad ich czasem oraz nad tym, co widzą na platformie.

Tryb cichy dla lepszego skupienia i wyznaczania granic

Pierwszą z zapowiedzianych nowych funkcji na Instagramie jest "Tryb cichy" (Quiet mode). Ma on na celu pomóc użytkownikom w skupieniu się oraz zachęcić ich do wyznaczania granic w relacjach z przyjaciółmi i obserwującymi. Po włączeniu odpowiedniej opcji, aplikacja nie wyśle żadnych powiadomień, a status aktywności profilu użytkownika zmieni się na "W trybie cichym". To poinformuje inne osoby, że użytkownik prawdopodobnie nie nie odpisze teraz na otrzymaną wiadomość.

Nastolatki powiedziały nam, że czasami chcą mieć trochę czasu dla siebie i być może szukają więcej sposobów na skupienie się w nocy, podczas nauki i w szkole. Możesz łatwo dostosować godziny „Trybu cichego”, aby pasowały do ​​Twojego harmonogramu, a po wyłączeniu tej funkcji pokażemy Ci krótkie podsumowanie powiadomień, abyś mógł nadrobić zaległości. Każdy może korzystać z „Trybu cichego”, ale będziemy zachęcać do tego nastolatki, gdy spędzają określoną ilość czasu na Instagramie późno w nocy.

– czytamy w komunikacie Instagrama

"Tryb cichy" będzie dostępny dla wszystkich w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Wkrótce funkcja powinna trafić również do użytkowników w innych krajach.

Zarządzanie rekomendacjami po nowemu

Kolejna nowość da użytkownikom większą kontrolę nad treściami, które widzą na Instagramie. Nowa funkcja pozwoli im poinformować serwis, jakich treści ta ma im nie polecać.

Można teraz ukryć jednocześnie wiele elementów zawartości w funkcji Eksploruj, które nie interesują użytkownika. Jeśli wybierze on opcję "Nie interesuje mnie" w poście widocznym w sekcji Eksploruj, wyświetlanie tego rodzaju treści powinno być ograniczone również w innych miejscach, w których Instagram zamieszcza rekomendacje (Rolki, Wyszukiwanie i inne).

Instagram rozszerza też funkcję, która pozwala ukrywać komentarze czy wiadomości zawierające określone słowa, na polecane posty, które użytkownik może zobaczyć na Instagramie.

Dodaj słowo lub listę słów, emotikonów lub hashtagów, których chcesz uniknąć – takich jak "fitness" lub "przepisy" – a my postaramy się nie polecać treści zawierających te słowa w podpisie lub hashtagu. Możesz uzyskać do niego dostęp w sekcji Ukryte słowa w ustawieniach prywatności.

– informuje Instagram

Zaktualizowane narzędzia kontroli rodzicielskiej

Oprócz zapewnienia nastolatkom większej liczby sposobów zarządzania czasem i doświadczeniami na Instagramie, serwis chce pomóc rodzicom być bardziej świadomym wyborów dokonywanych przez ich dzieci i ułatwić im dyskusje z nimi na temat ich ustawień za pośrednictwem Centrum rodzinnego

Niedawno została dodana możliwość wyświetlania ustawień Instagrama nastolatków, w tym ustawień prywatności i kont, przez ich rodziców. Jeśli młody użytkownik platformy zaktualizuje jakieś ustawienie, rodzice otrzymają powiadomienie o tym. Rodzice mogą teraz również wyświetlać konta, które ich dziecko zablokowało.

