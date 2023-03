Atrakcyjna blondynka podbija internet. Nie wiesz, kogo śledzisz

9 stycznia 2023 roku zostało założone na Instagramie konto Kaddy Reeves. Z pozoru niczym szczególny nie wyróżnia się z tłumu, ot kolejna blond włosa nastolatka, która swoim wyglądem przyciąga obserwujących, jak magnes. Od powstania konta przybyło jej już niemal 45 tysięcy obserwujących. Z jej opisu dowiadujemy się, że jest po prostu 19-latką cieszącą się życiem. Może to wprowadzać obserwujących w błąd.

Jak się okazuje, Kaddy Reeves tak naprawdę nie istnieje. Nie byłoby to pierwsze tego typu fake konto, gdy ktoś wstawia nieswoje zdjęcia. Tym razem jest jednak nieco inaczej. Kaddy Reeves to tak naprawdę sztuczna inteligencja. Zwykle takie konta są oznaczone, lecz 19-latka jest po prostu eksperymentem.

“Her eyes come alive in the sunset” pic.twitter.com/zgoRHpOmpQ